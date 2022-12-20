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В Азербайджане готовится карта центров семейной медицины, сельских медпунктов

В Азербайджане готовится карта центров семейной медицины, сельских медпунктов В медицинских учреждениях, находящихся в подчинении TƏBIB, имеется большое количество центров семейной медицины, сельских медицинских и сельских врачебных пунктов. В настоящее время разрабатывается их карта, и этот процесс близится к завершению.
Здоровье
20 декабря 2022 г. 12:37
В Азербайджане готовится карта центров семейной медицины, сельских медпунктов

В медицинских учреждениях, находящихся в подчинении TƏBIB, имеется большое количество центров семейной медицины, сельских медицинских и сельских врачебных пунктов. В настоящее время разрабатывается их карта, и этот процесс близится к завершению.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Он подчеркнул, что подготовлены проекты по реконструкции центров семейной медицины, сельских медицинских и сельских врачебных пунктов, размещению врачей, среднего медицинского персонала, обеспечению их деятельности. Реализация этих проектов начнется в следующем году.

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