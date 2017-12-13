В Азербайджане готовится документ о пересадке больным органов умерших людей

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "В этом году в Центральной больнице нефтяников 76 больным пересажены почки, 9 - печень".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил завотделом хирургии и трансплантации органов больницы Мирджалал Казыми.

По его словам, из прооперированных больных 22% - это дети: "Самому младшему из них 5 лет. В этом году не было смертельных случаев после операций. К сожалению, количество больных растет, а количество доноров мало и обратно пропорционально. Самый распространенный путь пополнения донорского бассейна – органы умерших людей".

М. Казыми отметил, что для больных, которые не нашли донора, была выполнена перекрестная трансплантация органов: "То есть больные меняются между собой донорами в соответствии с группой крови. Это в основном охватывает больных со второй и третьей группами крови. В этом году такая операция проведена одной паре. Три пары готовятся к операции, наверно, в будущем году они тоже будут прооперированы".

Он добавил, что в настоящее время для нуждающихся больных государством готовится концепция по пересадке органов погибших людей.

Завотделом сообщил, что в Центральную больницу нефтяников для пересадки органов обратилось 9 больных из Грузии и 1 из России.