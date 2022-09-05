В Азербайджане факты заражения обезьяньей оспой не зафиксированы

В Азербайджане факты заражения обезьяньей оспой не зафиксированы.

В Азербайджане факты заражения обезьяньей оспой не зафиксированы.

Об этом Report сообщил эксперт-инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения в ответ на запрос Азербайджана ввезла в страну 3 000 диагностических тестов и передала их в Центр по контролю особо опасных инфекций Министерства здравоохранения.

Число случаев заражения обезьяньей оспой в мире превысило 50 тысяч. Однако наибольшее количество случаев заражения было выявлено в США.