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В Азербайджане есть желающие участвовать в клинических испытаниях TURKOVAC

В Азербайджане есть желающие участвовать в клинических испытаниях TURKOVAC В Азербайджане есть желающие добровольно участвовать в третьей фазе клинических испытаний вакцины TURKOVAC турецкого производства.
Здоровье
9 апреля 2022 г. 10:38
В Азербайджане есть желающие участвовать в клинических испытаниях TURKOVAC

В Азербайджане есть желающие добровольно участвовать в третьей фазе клинических испытаний вакцины TURKOVAC турецкого производства.
Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев.
Министр подчеркнул, что по соглашению между двумя странами, испытания будут проводиться в Бакинском центре здоровья.
Т.Мусаев напомнил, что Азербайджан одним из первых присоединился к кампании вакцинации во время пандемии: "Доступ к вакцинам имеют как граждане страны, так и иностранцы, имеющие постоянный и временный вид на жительство в Азербайджане".
По словам министра, после успешных испытаний третьей фазы TURKOVAC вакцина будет предложена гражданам для использования в качестве бустерной дозы.
9 марта Турецкий институт здравоохранения и Бакинский центр здоровья подписали соглашение о начале клинических испытаний вакцины TURKOVAC.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “TURKOVAC”ın sınaqlarında könüllü iştirak etmək üçün müraciətlər var

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