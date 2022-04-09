В Азербайджане есть желающие участвовать в клинических испытаниях TURKOVAC

В Азербайджане есть желающие добровольно участвовать в третьей фазе клинических испытаний вакцины TURKOVAC турецкого производства.
Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев.
Министр подчеркнул, что по соглашению между двумя странами, испытания будут проводиться в Бакинском центре здоровья.
Т.Мусаев напомнил, что Азербайджан одним из первых присоединился к кампании вакцинации во время пандемии: "Доступ к вакцинам имеют как граждане страны, так и иностранцы, имеющие постоянный и временный вид на жительство в Азербайджане".
По словам министра, после успешных испытаний третьей фазы TURKOVAC вакцина будет предложена гражданам для использования в качестве бустерной дозы.
9 марта Турецкий институт здравоохранения и Бакинский центр здоровья подписали соглашение о начале клинических испытаний вакцины TURKOVAC.
В Азербайджане есть желающие участвовать в клинических испытаниях TURKOVACВ Азербайджане есть желающие участвовать в клинических испытаниях TURKOVAC В Азербайджане есть желающие добровольно участвовать в третьей фазе клинических испытаний вакцины TURKOVAC турецкого производства.
В Азербайджане есть желающие добровольно участвовать в третьей фазе клинических испытаний вакцины TURKOVAC турецкого производства.