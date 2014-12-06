В Азербайджане еще одно медучреждение получило право на осуществление трансплантации органов

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде внес изменения в постановление кабинета министров "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов в связи с применением закона "О трансплантации человеческих органов и (или) тканей". Как сообщает Report, изменения подписаны с учетом предложения министерства здравоохранения.
Согласно изменениям, еще одно медучреждение получило право на проведение трансплантации органов. Так, после данного постановления, Республиканский центр талассемии сможет осуществлять трансплантацию костного мозга.
News DepartmentАвтор новости
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