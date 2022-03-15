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В Азербайджане еще одна частная клиника будет оказывать бесплатные услуги гражданам

В Азербайджане еще одна частная клиника будет оказывать бесплатные услуги гражданам Действующая в Баку частная клиника "Dünyagöz" будет предоставлять гражданам ряд бесплатных услуг в рамках обязательного медицинского страхования.
Здоровье
15 марта 2022 г. 13:40
В Азербайджане еще одна частная клиника будет оказывать бесплатные услуги гражданам

Действующая в Баку частная клиника "Dünyagöz" будет предоставлять гражданам ряд бесплатных услуг в рамках обязательного медицинского страхования.

Как стало известно Report, больница заключила с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана договор об оказании медицинских услуг, включенных в пакет ОМС, оказание которых невозможно в государственных медучреждениях.

Отметим, что при обращении граждан в договорные медучреждения на основании направления, выданного государственным медучреждением, подведомственным Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), они могут бесплатно воспользоваться медицинскими услугами в рамках пакета услуг. При этом услуги оплачивает TƏBİB.

Если граждане напрямую обратятся в договорное медучреждение без направления государственного медучреждения, подведомственного TƏBİB, они должны сами в полном объеме оплачивать эти услуги.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha bir özəl klinika vətəndaşlara pulsuz xidmət göstərəcək

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