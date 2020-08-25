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В Азербайджане еще один врач излечился от коронавируса 

В Азербайджане еще один врач излечился от коронавируса  Терапевт столичной больницы № 26 Гюльнар Агаева, проходившая лечение от коронавируса в Центральном таможенном госпитале, выписана домой
Здоровье
25 августа 2020 г. 11:05
В Азербайджане еще один врач излечился от коронавируса 
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Терапевт столичной больницы № 26 Гюльнар Агаева, проходившая лечение от коронавируса в Центральном таможенном госпитале, выписана домой. Об этом Report сообщили в госпитале.

Гюльнар Агаева заразилась новым типом коронавируса, излечивая пациентов с COVID-19. 12 августа она была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии Таможенного госпиталя из другой клиники, где проходила лечение. Ее состояние было критическим, сатурация была низкой, а температура тела высокой. В результате напряженного труда реаниматологов, врачей-инфекционистов и медицинского персонала Гюльнар Агаева выздоровела и была выписана домой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda daha bir həkim koronavirusdan sağaldı

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