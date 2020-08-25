В Азербайджане еще один врач излечился от коронавируса

Терапевт столичной больницы № 26 Гюльнар Агаева, проходившая лечение от коронавируса в Центральном таможенном госпитале, выписана домой

Терапевт столичной больницы № 26 Гюльнар Агаева, проходившая лечение от коронавируса в Центральном таможенном госпитале, выписана домой. Об этом Report сообщили в госпитале.

Гюльнар Агаева заразилась новым типом коронавируса, излечивая пациентов с COVID-19. 12 августа она была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии Таможенного госпиталя из другой клиники, где проходила лечение. Ее состояние было критическим, сатурация была низкой, а температура тела высокой. В результате напряженного труда реаниматологов, врачей-инфекционистов и медицинского персонала Гюльнар Агаева выздоровела и была выписана домой.