В Азербайджане еще 542 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 542 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 501 человек выписан после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 542 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 501 человек выписан после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 811 131 факт заражения COVID-19, из них вылечились 797 668 человек, 9 796 - скончались, число активно больных - 3 667.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 3 659 тестов, а всего - 7 138 810 тестов.