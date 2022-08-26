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В Азербайджане еще 542 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане еще 542 человека заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 542 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 501 человек выписан после выздоровления.
Здоровье
26 августа 2022 г. 16:58
В Азербайджане еще 542 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 542 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 501 человек выписан после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 811 131 факт заражения COVID-19, из них вылечились 797 668 человек, 9 796 - скончались, число активно больных - 3 667.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 3 659 тестов, а всего - 7 138 810 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 542 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 542 nəfər koronavirusa yoluxub

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