В Азербайджане еще 5 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились пять человек.

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились пять человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В целом в стране выявлено 831 983 факта заражения, из них 821 673 человека прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 22 активных больных. На сегодняшний день скончались 10 288 человек.

За последние сутки в связи для выявления новых случаев заражения проведено 416, в общей сложности 7 655 305 тестов.

За минувшие сутки введено 22, всего за прошедший период - 13 968 048 доз вакцин.