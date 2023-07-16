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В Азербайджане еще 5 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане еще 5 человек заразились коронавирусом В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились пять человек.
Здоровье
16 июля 2023 г. 17:35
В Азербайджане еще 5 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились пять человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В целом в стране выявлено 831 983 факта заражения, из них 821 673 человека прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 22 активных больных. На сегодняшний день скончались 10 288 человек.

За последние сутки в связи для выявления новых случаев заражения проведено 416, в общей сложности 7 655 305 тестов.

За минувшие сутки введено 22, всего за прошедший период - 13 968 048 доз вакцин.

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