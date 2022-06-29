В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 27 человек излечились.

В Азербайджане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 27 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 793 224 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 343 человека вылечились, 9 717 – скончались, число активных больных составляет 164 человека.

За последние сутки в стране проведено 3 174 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 961 028 тестов.