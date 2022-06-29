О нас

В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 27 человек излечились.
Здоровье
29 июня 2022 г. 16:37
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 27 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 793 224 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 343 человека вылечились, 9 717 – скончались, число активных больных составляет 164 человека.

За последние сутки в стране проведено 3 174 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 961 028 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan records 36 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 36 nəfər koronavirusa yoluxub

Самое важное

Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
29 июня 2022 г. 14:14
В Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
ФотоВ Зангилане стартовала международная конференция по управлению водными ресурсами
29 июня 2022 г. 13:47
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
28 июня 2022 г. 16:34
Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
28 июня 2022 г. 11:56
Журналисты побывали на малой гидроэлектростанции Кяльбаджар-1
ФотоЖурналисты побывали на малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1"
28 июня 2022 г. 10:31
В Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
ФотоВ Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
27 июня 2022 г. 16:34
Заложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
ФотоЗаложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
27 июня 2022 г. 15:43
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
27 июня 2022 г. 12:50
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
27 июня 2022 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi