В Азербайджане еще 153 человек заразились COVID-19

В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 355 человек, зарегистрировано 153 новых фактов заражения.

В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 355 человек, зарегистрировано 153 новых фактов заражения.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 6 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 230 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 223 315 человек прошли лечение и выздоровели, 3 132 человека скончались, лечение 3 772 больных продолжается.

За прошедший период проведено 2 408 050 тестов, а количество сегодняшних тестов составляет 6 330.