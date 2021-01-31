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В Азербайджане еще 153 человек заразились COVID-19

В Азербайджане еще 153 человек заразились COVID-19 В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 355 человек, зарегистрировано 153 новых фактов заражения.
Здоровье
31 января 2021 г. 17:07
В Азербайджане еще 153 человек заразились COVID-19

В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 355 человек, зарегистрировано 153 новых фактов заражения.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 6 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 230 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 223 315 человек прошли лечение и выздоровели, 3 132 человека скончались, лечение 3 772 больных продолжается.

За прошедший период проведено 2 408 050 тестов, а количество сегодняшних тестов составляет 6 330.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 153 nəfər yeni yoluxma qeydə alınıb, 355 nəfər sağalıb

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