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В Азербайджане еще 144 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане еще 144 человека заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 112 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
22 августа 2022 г. 16:47
В Азербайджане еще 144 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 112 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались восемь пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 808 713 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 795 222 человека, 9 793 скончались, число активно больных - 3 698.

За последние сутки проведено 2 280 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 122 716 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 144 new COVID-19 cases, 8 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 144 nəfər koronavirusa yoluxub, 8 nəfər ölüb

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