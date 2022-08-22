В Азербайджане еще 144 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 112 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 112 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались восемь пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 808 713 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 795 222 человека, 9 793 скончались, число активно больных - 3 698.

За последние сутки проведено 2 280 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, всего - 7 122 716 тестов.