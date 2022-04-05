О нас
Аудио новости

В Азербайджане эпидемситуация в связи с COVID-19 находится под полным контролем

В Азербайджане эпидемситуация в связи с COVID-19 находится под полным контролем "Эпидемиологическая ситуация в стране находится под полным контролем".
Здоровье
5 апреля 2022 г. 16:21
В Азербайджане эпидемситуация в связи с COVID-19 находится под полным контролем

"Эпидемиологическая ситуация в стране находится под полным контролем".

Об этом в интервью Report сказала глава Департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Она отметила, что ежедневное число заражений постепенно снижается: "Важнейшим показателем является тяжесть заболевания, то есть клиническое состояние и потребность в стационарах. В этом вопросе также нет никаких проблем, эпидемиологическая ситуация находится под контролем".

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане число активно больных коронавирусом составляет 329 человек.

Подробно ознакомиться с интервью с Ягут Гараевой можно здесь.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusla bağlı epidemioloji vəziyyət açıqlanıb

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
29 марта 2022 г. 17:09
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
30 марта 2022 г. 04:16
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi