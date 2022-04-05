В Азербайджане эпидемситуация в связи с COVID-19 находится под полным контролем

"Эпидемиологическая ситуация в стране находится под полным контролем".

"Эпидемиологическая ситуация в стране находится под полным контролем".

Об этом в интервью Report сказала глава Департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Она отметила, что ежедневное число заражений постепенно снижается: "Важнейшим показателем является тяжесть заболевания, то есть клиническое состояние и потребность в стационарах. В этом вопросе также нет никаких проблем, эпидемиологическая ситуация находится под контролем".

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане число активно больных коронавирусом составляет 329 человек.

Подробно ознакомиться с интервью с Ягут Гараевой можно здесь.