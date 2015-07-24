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    ​В Азербайджане двое больных скончались после операции по трансплантации печени

    За первое полугодие текущего года выполнено 9 операций по трансплантации печени, 56 - по трансплантации почек

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ За первое полугодие текущего года в отделении хирургии и трансплантации органов Центральной больницы нефтяников было выполнено 9 операций по трансплантации печени, 56 - по трансплантации почек от живого донора. Об этом заявил Report заведующий отделением хирургии и трансплантации органов Мирджалал Казыми.

    Он отметил, что возраст прооперированных больных составляет 14-66 лет. Из них 7 детей, 37 женщин и 21 мужчина.

    М.Казыми также отметил, что операция по трансплантации печени была проведена двум детям и шести мужчинам: "Спустя несколько дней после операции скончались двое мужчин, которым была проведена трансплантация печени. Причиной является их тяжелое предоперационное состояние". 

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