​В Азербайджане двое больных скончались после операции по трансплантации печени

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ За первое полугодие текущего года в отделении хирургии и трансплантации органов Центральной больницы нефтяников было выполнено 9 операций по трансплантации печени, 56 - по трансплантации почек от живого донора. Об этом заявил Report заведующий отделением хирургии и трансплантации органов Мирджалал Казыми.

Он отметил, что возраст прооперированных больных составляет 14-66 лет. Из них 7 детей, 37 женщин и 21 мужчина.

М.Казыми также отметил, что операция по трансплантации печени была проведена двум детям и шести мужчинам: "Спустя несколько дней после операции скончались двое мужчин, которым была проведена трансплантация печени. Причиной является их тяжелое предоперационное состояние".