В Азербайджане документ, связанный со страховыми взносами представлен Администрации президента

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ "В законодательство должны быть внесены изменения связанные со страховыми взносами".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Заур Алиев.

Что касается базового пакета страхования, страховой суммы, то он отметил, что указом президента Ильхама Алиева был утвержден базовый пакет именно для пилотных районов: "С февраля в пилотных районах внедряется обязательное медицинское страхование. На основе этого обязательного медицинского страхования мы в конце года планируем внести определенные изменения в базовый пакет. И это, будет проведено на основе опыта".

По его словам, в законодательство должны быть внесены изменения в связи со страховыми взносами: "То есть, в настоящее время в нашем законодательстве это не отмечено, поэтому не применяется. Заявление по страховым взносам пока не сообщается в СМИ. Так как в настоящее время мы представили свои предложения, касающиеся источников финансирования в Администрацию Президента. В то же время Администрация президента начала обсуждения с соответствующими структурами в связи с этим документом. Уже после окончания обсуждений документ будет направлен в Милли Меджлис. Уже тогда мы можем информировать общественность".