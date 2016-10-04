В Азербайджане у 133 вступающих в брак лиц обнаружен ВИЧ

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ С 1 июня прошлого года до конца сентября текущего года медобследование прошли 197 554 человека, желающих вступить в брак.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, только за прошлый месяц медобследование прошли 10 990 человек.

Несмотря на то, что у некоторых обследованных лиц были выявлены различные инфекции, в целом, состояние здоровья большинства обследованных и желающих вступить в брак лиц удовлетворительное.

У 9 131 обследованного выявлено носительство талассемии, 749 - сифилиса, 133 - ВИЧ-инфекции.

Отметим, что обследование проводится в госучреждениях, установленных Минздравом по месту жительства вступающих в брак или одного из них. Обследования и консультации проводятся бесплатно.