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    В Азербайджане у 133 вступающих в брак лиц обнаружен ВИЧ

    Только за прошлый месяц медобследование прошли 10 990 человек

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ С 1 июня прошлого года до конца сентября текущего года медобследование прошли 197 554 человека, желающих вступить в брак. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, только за прошлый месяц медобследование прошли 10 990 человек.

    Несмотря на то, что у некоторых обследованных лиц были выявлены различные инфекции, в целом, состояние здоровья большинства обследованных и желающих вступить в брак лиц удовлетворительное.   

    У 9 131 обследованного выявлено носительство талассемии, 749 - сифилиса, 133 - ВИЧ-инфекции. 

    Отметим, что обследование проводится в госучреждениях, установленных Минздравом по месту жительства вступающих в брак или одного из них. Обследования и консультации проводятся бесплатно.

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