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В Азербайджане до июля текущего года у 934 человек выявлен вирус гепатита С

В Азербайджане до июля текущего года у 934 человек выявлен вирус гепатита С В Азербайджане до июля текущего года у 934 человек выявлен вирус гепатита С.
Здоровье
28 июля 2023 г. 19:25
В Азербайджане до июля текущего года у 934 человек выявлен вирус гепатита С

В Азербайджане до июля текущего года у 934 человек выявлен вирус гепатита С.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В результате деятельности Комиссии по обеспечению противовирусными препаратами больных гепатитами В и С до июля 2023 года было обследовано 1 329 человек, из которых 61% - мужчины, 39% - женщины.

У 367 (27,6%) пациентов был диагностирован гепатит В, 934 (70,3%) пациентов - гепатит С, а у 25 (1,9%) пациентов - сочетанная инфекция гепатита В и С.

1 086 человек (82% обратившихся) получили лечение от вирусных гепатитов В и С, из них 502 (46,2%) зарегистрированы в Баку.

Среди привлеченных к лечению лиц 840 (77,3%) были обеспечены лекарственными препаратами от гепатита С, 227 (20,9%) - гепатита B, 19 (1,7%) - сочетанной инфекции гепатита В и С.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin iyuluna qədər Azərbaycanda 934 nəfərdə hepatit C virusu aşkarlanıb

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