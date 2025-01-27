В Азербайджане девушка выздоровела после комы, вызванной передозировкой жаропонижающих

23-летняя жительница Масаллинского района, впавшая в кому из-за передозировки жаропонижающих препаратов, выздоровела.

23-летняя жительница Масаллинского района, впавшая в кому из-за передозировки жаропонижающих препаратов, выздоровела.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Клинический медицинский центр (КМЦ).

Девушку госпитализировали в токсикологическое отделение КМЦ 31 декабря 2024 года. Она была доставлена в тяжелом состоянии с диагнозами печеночная недостаточность и менингоэнцефалит. Причиной отравления стал бесконтрольный прием жаропонижающих препаратов.

Пациентка провела в коме неделю, а еще пять дней находилась в сопорозном состоянии. После интенсивного лечения в реанимационном отделении ее состояние стабилизировалось.

После почти месяца стационарного лечения врачи зафиксировали положительную динамику. Пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии для амбулаторного наблюдения у гепатолога.