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В Азербайджане девушка выздоровела после комы, вызванной передозировкой жаропонижающих

В Азербайджане девушка выздоровела после комы, вызванной передозировкой жаропонижающих 23-летняя жительница Масаллинского района, впавшая в кому из-за передозировки жаропонижающих препаратов, выздоровела.
Здоровье
27 января 2025 г. 11:35
В Азербайджане девушка выздоровела после комы, вызванной передозировкой жаропонижающих

23-летняя жительница Масаллинского района, впавшая в кому из-за передозировки жаропонижающих препаратов, выздоровела.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Клинический медицинский центр (КМЦ).

Девушку госпитализировали в токсикологическое отделение КМЦ 31 декабря 2024 года. Она была доставлена в тяжелом состоянии с диагнозами печеночная недостаточность и менингоэнцефалит. Причиной отравления стал бесконтрольный прием жаропонижающих препаратов.

Пациентка провела в коме неделю, а еще пять дней находилась в сопорозном состоянии. После интенсивного лечения в реанимационном отделении ее состояние стабилизировалось.

После почти месяца стационарного лечения врачи зафиксировали положительную динамику. Пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии для амбулаторного наблюдения у гепатолога.

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Версия на английском языке Young woman in Azerbaijan's Masalli wakes up from coma caused by fever medication overdose
Версия на азербайджанском языке Temperatur salmaq üçün həddindən artıq dərman içərək komaya düşən gənc sağalıb

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