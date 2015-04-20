Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане дан старт Неделе Иммунизации, которая продлится до 25 апреля.

Как сообщили Report в миссии ООН в Азербайджане, начиная с 2007 года, Азербайджан принимает участие в Европейской Недели Иммунизации (ЕНИ), ежегодной инициативе Европейского Регионального Бюро ВОЗ, которая проводится с целью повышения уровня охвата прививками путем повышения информированности о важности иммунизации.

В 2015 году в рамках Недели Иммунизации будут проведены мероприятия по вакцинации против кори и краснухи среди взрослого, не привитого населения, подготовка к внедрению инактивированной вакцины против полиомиелита (ИПВ).

Мероприятия будут проведены во всех участковых медицинских учреждениях Азербайджана.