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    В Азербайджане дан старт Неделе Иммунизации

    Мероприятия будут проведены во всех участковых медицинских учреждениях страны

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане дан старт Неделе Иммунизации, которая продлится до 25 апреля.

    Как сообщили Report в миссии ООН в Азербайджане, начиная с 2007 года, Азербайджан принимает участие в Европейской Недели Иммунизации (ЕНИ), ежегодной инициативе Европейского Регионального Бюро ВОЗ, которая проводится с целью повышения уровня охвата прививками путем повышения информированности о важности иммунизации.

    В 2015 году в рамках Недели Иммунизации будут проведены мероприятия по вакцинации против кори и краснухи среди взрослого, не привитого населения, подготовка к внедрению инактивированной вакцины против полиомиелита (ИПВ).

    Мероприятия будут проведены во всех участковых медицинских учреждениях Азербайджана.

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