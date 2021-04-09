О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом составило 2 206 человек

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом составило 2 206 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 206 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 578 человек излечились.
Здоровье
9 апреля 2021 г. 16:48
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом составило 2 206 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 206 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 578 человек излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 35 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 281 387 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 247 459 человек вылечились, 3 846 человек скончались, число активных больных составляет 30 082 человека.

За последние сутки было проведено 12 692 теста, всего - 2 990 285 тестов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 206 nəfər koronavirusa yoluxub, 35 nəfər ölüb

Новости партнеров

Самое читаемое

Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
8 апреля 2021 г. 12:08
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
3 апреля 2021 г. 14:36
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
4 апреля 2021 г. 15:20
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
6 апреля 2021 г. 15:54
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
BBC Україна: Чьи Искандеры обстреливали Карабах?
BBC Україна: "Чьи "Искандеры" обстреливали Карабах?"
4 апреля 2021 г. 14:32
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
4 апреля 2021 г. 16:41
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
8 апреля 2021 г. 18:54
Ереван ударил «Искандерами» по Шуше после освобождения города
Ереван ударил «Искандерами» по Шуше после освобождения города
3 апреля 2021 г. 19:31
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi