В Азербайджане число заразившихся коронавирусом составило 2 206 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 206 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 578 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 206 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 578 человек излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 35 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 281 387 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 247 459 человек вылечились, 3 846 человек скончались, число активных больных составляет 30 082 человека.

За последние сутки было проведено 12 692 теста, всего - 2 990 285 тестов.