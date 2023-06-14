В Азербайджане число больных коронавирусом сократилось до 14

В Азербайджане за последние сутки выявлены 2 новых факта заражения коронавирусом (COVID-19).
Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, пять человек выздоровели.
До сих пор в стране выявлено 831 884 факта заражения, из них 821 589 человека выздоровели, в настоящее время насчитывается 14 больных. Умер 10 281 человек.
За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 200, а всего на сегодняшний день - 7 634 759 тестов.
Согласно данным, за сутки в стране вакцинирован 41 человек. Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 966 285.