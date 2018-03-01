В Азербайджане число больных рассеянным склерозом приблизилось к 1000 человек

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане число больных рассеянным склерозом приблизилась к 1000 человек и с каждым годом наблюдается тенденция увеличения случаев заболевания.

Как сообщает Report, это отмечено в "Государственной программе по лечению, профилактике рассеянного склероза и мерам борьбы с ним на 2018-2022 годы", подписанной 28 февраля президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В Государственной программе отмечено, что в течение года в стране регистрируется 3-4 случая заболевания на каждые 100 000 человек населения. Согласно статистическим данным, в настоящее время в мире число больных рассеянным склерозом составляет около 2 миллионов человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, среди неврологических заболеваний рассеянный склероз является одной из основных причин инвалидности в молодом возрасте. Страдающие от этой болезни лица через 10-15 лет после начала заболевания лишаются возможности свободно передвигаться.