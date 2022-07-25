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В Азербайджане числится почти 2 тыс. активно больных коронавирусом пациентов

В Азербайджане числится почти 2 тыс. активно больных коронавирусом пациентов В Азербайджане зарегистрировано 102 новых случая заражения коронавирусом, 68 человек прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
25 июля 2022 г. 17:13
В Азербайджане числится почти 2 тыс. активно больных коронавирусом пациентов

В Азербайджане зарегистрировано 102 новых случая заражения коронавирусом, 68 человек прошли лечение и выздоровели.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

Согласно данным, за последние сутки скончавшихся от коронавируса нет.

В целом в стране коронавирусом заразились 796 576 человек. Из них вылечились и выздоровели 784 908 человек, умерли 9 735 человек, число активных больных составляет 1 933 человека.

За последние сутки в стране проведено 1 860 тестов на выявление коронавируса, а за текущий период - 7 025 998 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 102 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aktiv koronavirus xəstələrinin sayı 2 minə yaxınlaşır

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