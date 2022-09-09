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В Азербайджане будут расширены возможности медстрахования населения

В Азербайджане будут расширены возможности медстрахования населения С целью расширения возможностей медицинского страхования населения между Министерством здравоохранения, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и Общественным объединением “Ассоциация страховщиков Азербайджана” подписан мемора
Здоровье
9 сентября 2022 г. 17:10
В Азербайджане будут расширены возможности медстрахования населения

С целью расширения возможностей медицинского страхования населения между Министерством здравоохранения, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и Общественным объединением “Ассоциация страховщиков Азербайджана” подписан меморандум о сотрудничестве.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Документ подписали министр здравоохранения Теймур Мусаев, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев и председатель наблюдательного совета “Ассоциации страховщиков Азербайджана” Азер Алиев.

Рабочая группа, в которую вошли представители частных страховых компаний, должна будет обеспечить сотрудничество государственно-частного сектора в области медицинского страхования, организацию образовательных тренингов в области медицинских услуг, покрываемых обязательным медицинским страхованием, принятие мер по повышению заинтересованности частных страховых компаний в предоставлении страховых предложений по медицинским услугам, не покрываемым обязательным медицинским страхованием, изучение передового международного опыта в области медицинского страхования.

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