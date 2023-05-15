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В Азербайджане будут производить лекарства для лечения онкологических заболеваний

В Азербайджане будут производить лекарства для лечения онкологических заболеваний Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) посетила фармацевтический завод "R-Pharm".
Здоровье
15 мая 2023 г. 17:19
В Азербайджане будут производить лекарства для лечения онкологических заболеваний

Заместители исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Араз Насыров, Анар Исрафилов, руководитель департамента лекарственных средств и медикаментов TƏBIB Эльмин Гулиев посетили фармацевтический завод "R-Pharm".

Как сообщает Report, во время визита сотрудники TƏBIB ознакомились всеми этапами технологического процесса производства.

Подавляющее большинство операций на заводе осуществляется с помощью автоматизированных производственных систем. В процессе производства качество продукции контролируется на каждом этапе, что позволяет свести к минимуму человеческий фактор и обеспечить гарантию качества выпускаемых лекарственных средств.

Производственная мощность завода "R-Pharm" составляет более 250 млн. препаратов в год. Здесь планируется производство лекарственных средств для лечения ряда социально значимых заболеваний: онкологических, кардиологических, эндокринологических, гематологических и т.д.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda onkoloji xəstəliklərin müalicəsi üçün dərman istehsal olunacaq

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