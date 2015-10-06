Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут применяться определенные ограничения к лицам, занимающимся частной медицинской практикой. Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса внесены дополнения и изменения в закон "О частной медицинской деятельности".

Согласно другим изменениям, внесенным в закон, лицам, занимающимся частной медицинской практикой, не разрешается заниматься медицинской деятельностью вне работ и услуг (за исключением оказания первой медицинской помощи), указанных в выданной им специальной лицензии в сфере частной медицинской практики.

Помимо этого, повышены обязательства лиц, занимающихся частной медицинской практикой. Так, к 16-й статье закона добавлен 4-й абзац. Согласно дополнению, при отсутствии возможностей оказания необходимой специализированной медицинской помощи гражданам в частном медицинском учреждении, лечащий врач данного учреждения направляет этого больного в государственное медицинское учреждение или в другую частную клинику по желанию пациента.

Изменения были приняты путем голосования.