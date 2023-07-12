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В Азербайджане будут обогащать муку  

В Азербайджане будут обогащать муку   В Азербайджане будут обогащать муку.
Здоровье
12 июля 2023 г. 12:33
В Азербайджане будут обогащать муку  

В Азербайджане будут обогащать муку.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли заявил на пресс-конференции, посвященной мерам, принятым в связи с исполнением закона ”О безопасности продовольствия" по итогам шести месяцев этого года.

По его словам, решение об обогащении продуктов питания было утверждено Кабинетом министров: "В этих рамках совместно с ЮНИСЕФ определена формула обогащения муки. В качестве пилотного проекта проведены переговоры и достигнута договоренность с компаниями. Тем самым будет предотвращен дефицит железа и анемия среди населения".

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