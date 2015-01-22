В Азербайджане будут изменены предупредительные надписи на пачках сигарет - ФОТО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы против табака и табачных изделий изменила рисунки на пачках сигарет. Как сообщает Report, эти изменения поддержали 12 стран мира, в том числе и Турция. Эти изменения в скором времени могут коснуться и Азербайджан.

Как сообщил Report заместитель председателя Комитета по социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев, он выступит с этим предложением: "На весенней сессии парламента нашим комитетом будет вынесен на обсуждение проект закона "Об ограничении курения", в котором нашел отражение ряд важных моментов. После принятия проекта закона в Азербайджане будут принят ряд важных решений по вопросу о курении".

По словам зампредседателя, в новом проекте также затронут вопрос о рисунках на пачках сигарет: "Отмечу, что рисунки будут соответствовать нормам ВОЗ. Согласно этим нормам, существует определенная форма доведения до курящих информации о вреде курения на здоровье. Пока неизвестно, какие конкретно рисунки будут изображены на пачках. Мы рассмотрим эти предложения и примем окончательное решение".

Что касается графических предупреждений на пачках сигарет, по словам депутата, это один из новых проектов ВОЗ: "До сих пор считалось более эффективным выпускать пачки без цвета и рисунков. Следует отметить, что сейчас особое внимание обращается на то, чтобы эти рисунки соответствовали этическим нормам. Нельзя, чтобы эти изображения унижали достоинство курящих".

М.Гулиев также отметил, что если эксперимент ВОЗ получит широкое распространение, это новшество будет внедрено и в Азербайджане: "Однако было бы неправильно сейчас опережать их в этом вопросе, так как у нас пока нет соответствующего закона. После принятия закона мы можем перейти к этому вопросу".

Как сообщил Report независимый эксперт, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла, изменение рисунков на сигаретах является одной из форм пропаганды против курения: "Сегодня все страны мира ведут борьбу с курением. Они прибегают к различным методам. Изображения на сигаретах также носят пропагандистский характер. Однако опыт показывает, что люди находятся под влиянием рекламы только некоторое время, затем привыкают к этому. Необходимо вести пропаганду через средства массовой информации. В Азербайджане этот вопрос плохо освещается. Для того чтобы получить желаемый эффект, людям необходимо больше рассказывать о вредных последствиях курения, уменьшении продолжительности жизни, тяжелых ситуациях, к которым приводит курение".

Отметим, что ЕС в рамках борьбы против табака и табачных изделий распространил новые рисунки, которые будут изображены на пачках сигарет. В странах ЕС на пачках сигарет будут использоваться рисунки с изображением женщины с кровавой рвотой, людей, потерявших различные части тела, младенцев и детей, страдающих от сигаретного дыма.

В то же время, графические предупреждения на пачках сигарет были опубликованы в 77 странах по всему миру. Однако эти изображения могут занимать только 65% площади сигаретной пачки.