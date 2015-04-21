​В Азербайджане будет создана медико-генетическая лаборатория

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане может быть создана медико-генетическая лаборатория.

Как сообщили Report в аппарате Омбудсмена, с этой целью соответствующим организациям будут направлены рекомендации.

"Согласно изменениям в семейном кодексе, молодые люди, вступающие в брак должны проходить перед бракосочетанием медицинское освидетельствование, которое заранее предотвращает многие болезни, которые могут возникнуть позже. В этом плане, выявление заранее наследственных болезней крови также является очень важным вопросом", - сказали в аппарате Омбудсмена.

Напомним, что согласно изменениям в семейном кодексе, прохождение медицинского освидетельствования перед вступлением в брак является обязательным. Раннее предполагалось вступление в силу этих изменений с 1 января 2015 года, однако позже, в связи с ограниченностью времени, было решено претворить эти поправки в жизнь с 1 июня текущего года.