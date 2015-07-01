В Азербайджане будет создан единый электронный регистр для системного контроля над беременными

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предусмотрено создание единого электронного регистра для системного контроля над беременными. Как сообщает Report, создание регистра включено в план мероприятий министерства здравоохранения по осуществлению "Государственной программы по улучшению здоровья матери и ребенка на 2014-2020 годы".

Как сообщили в министерстве, в Азербайджане осуществляется разработка и внедрение "Электронного реестра беременных" в рамках проекта "Укрепление здравоохранения в Азербайджане" и при поддержке Глобального альянса по вакцинации и иммунизации.

В связи с этим в центре общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) при министерстве здравоохранения проведен семинар относительно использования электронного реестра беременными.

Директор ЦЗОР Джейхун Мамедов заявил, что целью проекта является устранение основных причин смерти и заболеваний матерей, детей и младенцев, и усиление профилактики: "В рамках проекта проведен ряд работ для более качественного мониторинга здоровья матери и ребенка, усовершенствован модуль "Паспорта иммунизации ребенка", обновлены программные обеспечения форм № 103 и 106, создан электронный реестр беременных".

Выступая на тему реестра беременных в Азербайджане, представитель Минздрава Тахмина Тагизаде отметила, что реестр беременных - это база, где собирается и хранится важная информация о состоянии беременной с момента регистрации в женской консультации и до конца беременности.

Научный секретарь научно-исследовательского института гинекологии и акушерства Лейла Мамедова предоставила подробную информацию о концепции создания реестра беременных. "Подготовлены ряд документов, концепций и клинических протоколов по охране здоровья матери и ребенка. Благодаря проведенным мероприятиям в Азербайджане по сравнению с 2006 годом показатели материнской смертности упали в 3 раза".