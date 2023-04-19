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В Азербайджане будет проведена "Неделя иммунизации"

В Азербайджане будет проведена "Неделя иммунизации" Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подписал приказ о проведении 24-29 апреля "Недели иммунизации" во всех городах и районах республики.
Здоровье
19 апреля 2023 г. 14:22
В Азербайджане будет проведена Неделя иммунизации

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подписал приказ о проведении 24-29 апреля "Недели иммунизации" во всех городах и районах республики.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, приказ направлен на организацию на высоком уровне "Недели иммунизации" в нашей стране, которая проводится в европейском регионе с 2006 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

В документе отражены такие вопросы, как привлечение в рамках "Недели иммунизации" к вакцинации детей, которые по какой-либо причине не вакцинированы; оказание методической помощи медицинским учреждениям по организации иммунопрофилактики; проведение просветительской работы среди населения.

Помимо этого, в рамках "Недели иммунизации" при поддержке ВОЗ планируется провести информационно-просветительские мероприятия в ряде районов страны. Подготовлены тематические постеры и памятки, которые будут розданы в медицинских учреждениях республики.

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftə Azərbaycanda “İmmunlaşdırma həftəsi” keçiriləcək

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