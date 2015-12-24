 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане будет принят План действий в области питания

    Еще одно положение связано с пропагандой физической активности

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет принят План действий в области питания, охватывающий 2017-2018 годы. 

    Как сообщает Report, это нашло отражение в документе "Стратегия относительно борьбы с неинфекционными заболеваниями в Азербайджанской Республике на 2015-2020 гг.", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

    Исполнение данных обязательств поручено министерствам Экономики и промышленности, Здравоохранения, Сельского хозяйства, Государственному комитету по стандартизации, метрологии и патентам. 

    Еще одно положение связано с пропагандой физической активности. Так, согласно документу, будут улучшены условия для физической активности на рабочих и в общественных местах; в жилых пунктах будет увеличена доступность объектов для физической активности; физическая пассивность (в том числе среди взрослых) будет снижена на 10%. Это поручено министерствам Здравоохранения, Образования, Молодежи и спорта, а также местным органам исполнительной власти. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi