Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет принят План действий в области питания, охватывающий 2017-2018 годы.

Как сообщает Report, это нашло отражение в документе "Стратегия относительно борьбы с неинфекционными заболеваниями в Азербайджанской Республике на 2015-2020 гг.", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Исполнение данных обязательств поручено министерствам Экономики и промышленности, Здравоохранения, Сельского хозяйства, Государственному комитету по стандартизации, метрологии и патентам.

Еще одно положение связано с пропагандой физической активности. Так, согласно документу, будут улучшены условия для физической активности на рабочих и в общественных местах; в жилых пунктах будет увеличена доступность объектов для физической активности; физическая пассивность (в том числе среди взрослых) будет снижена на 10%. Это поручено министерствам Здравоохранения, Образования, Молодежи и спорта, а также местным органам исполнительной власти.