​В Азербайджане будет дан старт очередному мониторингу заболеваемости птичьим гриппом

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Государственная ветеринарная служба (ГВС) при министерстве сельского хозяйства, учитывая весеннюю миграцию перелетных птиц, 4 мая начнет очередной мониторинг в стране. Об этом сообщил Report пресс-секретарь ГВС Йолчу Ханвели.

Мониторинг будет проводиться с участием специалистов и сотрудников Государственной ветеринарной службы, министерства здравоохранения, министерства экологии и природных ресурсов.

Планируется проведение контрольных мероприятий в местах временного обитания перелетных птиц на Абшеронском полуострове, национальных заповедниках и парках Шабранского, Сальянского, Агджабединского и Лянкяранского районов, в том числе, прибрежных зонах и других территориях. Кроме того, при проведении мониторинга будут взяты образцы в птицеводческих и частных хозяйствах.

Взятые в ходе проведения мониторинга образцы крови и патологические материалы будут исследованы в Республиканской ветеринарной лаборатории и 15 мая результаты будут обнародованы общественности.

Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства отмечает, что на данный момент эпизоотическая ситуация по заболеваемости птичьим гриппом в республике стабильная.