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В Азербайджане более 70 пациентов с талассемией ожидают очереди на трансплантацию костного мозга

В Азербайджане более 70 пациентов с талассемией ожидают очереди на трансплантацию костного мозга В Азербайджане более 70 пациентов с талассемией ожидают очереди на трансплантацию костного мозга
Здоровье
8 мая 2025 г. 15:37
В Азербайджане более 70 пациентов с талассемией ожидают очереди на трансплантацию костного мозга

В Азербайджане в настоящее время более 70 пациентов с талассемией ожидают очереди на трансплантацию костного мозга.

Об этом сказала Report главный врач Центра талассемии Сехер Исмаилова.

По ее словам, за прошедший период этого года 12 человек перенесли операцию по пересадке костного мозга, из них 10 - пациенты с талассемией. Состояние этих пациентов удовлетворительное, и не было зафиксировано ни одного случая смерти.

Исмаилова также отметила, что самая большая проблема в вопросе трансплантации костного мозга пациентам с талассемией заключается в сложности поиска донора.

"Если донор находится легко, мы можем спокойно провести операцию. Вероятность найти донора среди членов семьи составляет 25%. Подходящий костный мозг обычно берется у брата или сестры. К сожалению, не всем пациентам удается найти донора среди членов семьи, они вынуждены ждать в очереди", - сказала она.

Отметим, что 8 мая - Международный день талассемии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 70-dən çox talassemiya xəstəsi sümük iliyi köçürülməsi üçün növbə gözləyir

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