О нас

В Азербайджане благодаря мерам по вакцинации снижается заболеваемость корью

В Азербайджане благодаря мерам по вакцинации снижается заболеваемость корью В Азербайджане в связи с предпринятыми мерами по вакцинации снижается число новых случаев заражения корью.
Здоровье
22 декабря 2023 г. 15:15
В Азербайджане благодаря мерам по вакцинации снижается заболеваемость корью

В Азербайджане в связи с предпринятыми мерами по вакцинации снижается число новых случаев заражения корью.

Об этом Report сказала заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева.

Она напомнила, что случаи заражения корью в Азербайджане начали фиксировать с конца апреля этого года.

По ее словам, ситуация с распространением вируса ухудшилась в ноябре-декабре, в частности среди непривитых детей и подростков.

"Сейчас выявляется меньше новых случаев заражения, что связано с активной кампанией по вакцинации. Невакцинированные дети и подростки переносят корь тяжело. Рекомендуем родителям привить детей от кори, а также воздержаться от участия в массовых мероприятиях по случаю Нового года" - сказала Алиева.

Алиева отметила, что в школах составляются списки непривитых учащихся и этих детей затем приглашают в поликлиники на вакцинацию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Afaq Əliyeva: "Son günlərdə peyvəndlənmə ilə əlaqədar qızılca xəstəliyinin azaldığı müşahidə edilir"

Самое читаемое

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу
ФотоНазваны основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"
16 декабря 2023 г. 12:06
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
16 декабря 2023 г. 16:50
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
18 декабря 2023 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi