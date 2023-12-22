В Азербайджане благодаря мерам по вакцинации снижается заболеваемость корью

В Азербайджане в связи с предпринятыми мерами по вакцинации снижается число новых случаев заражения корью.

В Азербайджане в связи с предпринятыми мерами по вакцинации снижается число новых случаев заражения корью.

Об этом Report сказала заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева.

Она напомнила, что случаи заражения корью в Азербайджане начали фиксировать с конца апреля этого года.

По ее словам, ситуация с распространением вируса ухудшилась в ноябре-декабре, в частности среди непривитых детей и подростков.

"Сейчас выявляется меньше новых случаев заражения, что связано с активной кампанией по вакцинации. Невакцинированные дети и подростки переносят корь тяжело. Рекомендуем родителям привить детей от кори, а также воздержаться от участия в массовых мероприятиях по случаю Нового года" - сказала Алиева.

Алиева отметила, что в школах составляются списки непривитых учащихся и этих детей затем приглашают в поликлиники на вакцинацию.