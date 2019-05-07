Али Ахмедов: Бесплатные лекарства от государства положены не каждому

© Report https://report.az/storage/news/94086b0e31fd87068fb5f3870a37e409/f2f3d204-3853-4a72-8c9d-1bed6a4e0789_292.jpg

"Выдаваемые государством населению бесплатные лекарства не может получать любой человек. Этими лекарствами могут обеспечиваться только люди, чьи имена есть в списке".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Он отметил, что список лекарств составляется не по чьему-то желанию, а по числу больных.

А.Ахмедов добавил, что ежегодно для различных слоев населения государством в безвозмездной форме выдаются лекарства: "Этот список больных больницы представляют соответствующим органам исполнительной власти. На основе этого списка лекарства доставляются пользователям. Если чьего-то имени нет в списке, это уже другое дело".

По его словам, для внесения этих лиц в список должно быть основание и показания по болезни: "Если имеются конкретные факты, что где-то кому-то не дали лекарств, с этим нужно разбираться отдельно. В целом, азербайджанское государство выделяет большую сумму средств для обеспечения больных людей бесплатными лекарствами. Эта сумма тратится адресно, т.е. подразумевается выдача лекарств нуждающимся людям".