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В Азербайджане беременным будут выдаваться фолиевая кислота и препараты железа

В Азербайджане беременным будут выдаваться фолиевая кислота и препараты железа В рамках сотрудничества между Госагентством по обязательному медстрахованию и Детским фондом ООН (UNICEF) Азербайджану пожертвованы 54 000 коробок таблеток с железом и фолиевой кислотой.
Здоровье
15 апреля 2021 г. 17:41
В Азербайджане беременным будут выдаваться фолиевая кислота и препараты железа

В рамках сотрудничества между Госагентством по обязательному медстрахованию и Детским фондом ООН (UNICEF) Азербайджану пожертвованы 54 000 коробок препаратов железа и фолиевой кислоты.

Как сообщили Report в Агентстве, пожертвованные UNICEF препараты китайского производства были приняты в таможенном терминале "Шелковый путь".

В мероприятии приняли участие руководитель программы здравоохранения и питания представительства UNICEF в Азербайджане Тохфа Джамилова и завотделом международного сотрудничества Агентства Руслан Абдуллаев.

Р.Абдуллаев выразил признательность от имени Агентства за пожертвование. Он отметил, что по рекомендации UNICEF пожертвованные препараты в ближайшее время будут розданы медучреждениям.

Отметим, что согласно клиническим протоколам по антенатальному уходу в Азербайджане, каждой беременной женщине должна быть назначена фолиевая кислота и профилактическая доза препарата железа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hamilə qadınlara pulsuz fol turşusu və dəmir preparatları veriləcək

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