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В Азербайджане выявлено 988 новых фактов заражения COVID-19 за сутки

В Азербайджане выявлено 988 новых фактов заражения COVID-19 за сутки В Азербайджане зарегистрировано 988 новых фактов заражения коронавирусом, 340 человек выписаны после выздоровления
Здоровье
28 октября 2020 г. 16:25
В Азербайджане выявлено 988 новых фактов заражения COVID-19 за сутки

В Азербайджане зарегистрировано 988 новых фактов заражения коронавирусом, 340 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 11 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 52 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 42 033 человека выздоровели, 699 скончались, лечение 9 405 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 319 474 теста, а количество проведенных сегодня тестов составляет 11 426.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada 988 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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