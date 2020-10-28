В Азербайджане выявлено 988 новых фактов заражения COVID-19 за сутки

В Азербайджане зарегистрировано 988 новых фактов заражения коронавирусом, 340 человек выписаны после выздоровления

В Азербайджане зарегистрировано 988 новых фактов заражения коронавирусом, 340 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 11 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 52 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 42 033 человека выздоровели, 699 скончались, лечение 9 405 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 319 474 теста, а количество проведенных сегодня тестов составляет 11 426.