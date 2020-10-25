В Азербайджане 946 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 946 новых факта заражения коронавирусом, 228 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 946 новых факта заражения коронавирусом, 228 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 7 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 49 959 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 41 279 человек выздоровели, 671 скончались, лечение 8 009 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 291 534 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 10 037.