В Азербайджане 91 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 211 человек излечились и выписаны домой.

В Азербайджане зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 211 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, трое пациентов с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 33 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 31 269 человек излечились, 500 человек умерли, 2 146 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 520 тестов, за истекший период - 812 033 тестов.