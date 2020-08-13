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В Азербайджане 91 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане 91 новый случай заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрирован91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 211 человек излечились и выписаны домой.
Здоровье
13 августа 2020 г. 17:42
В Азербайджане 91 новый случай заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 211 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, трое пациентов с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 33 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 31 269 человек излечились, 500 человек умерли, 2 146 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 520 тестов, за истекший период - 812 033 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 91 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı açıqlanıb

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