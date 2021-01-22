В Азербайджане 70-75% госпитализированных больных коронавирусом старше 50 лет

“Одна из наших основных целей – полностью завершить вакцинацию медработников за последующие 2 недели. Вслед за этим планируется вакцинация граждан старше 65 лет".

“Одна из наших основных целей – полностью завершить вакцинацию медработников за последующие 2 недели. Вслед за этим планируется вакцинация граждан старше 65 лет".

Как передает Report, об этом в интервью агентству "Анадолу" сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, на последующем этапе будут вакцинироваться все граждане, включая входящих в группу риска: "Для наличия иммунитета среди населения обязательна массовая вакцинация. В первую очередь планируется вакцинация граждан из группы риска, затем лиц старше 50 лет. Целью поставлено значительное сокращение числа активных больных в больницах. Потому что 70-75% госпитализированных больных коронавирусом старше 50 лет".

Р.Байрамлы добавил, что в будущем планируется вакцинация населения по младшим возрастным группам: "Для этого с производителями вакцин ведутся двусторонние переговоры и переговоры в рамках института китайской компании SinoVac. По итогам этих переговоров в страну будут ввезены вакцины".

Вакцинация в стране началась с 18 января.