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Report Georgia

В Азербайджане 663 новых факта заражения COVID-19

В Азербайджане 663 новых факта заражения COVID-19 9 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались
Здоровье
27 октября 2020 г. 15:17
В Азербайджане 663 новых факта заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 663 новых факта заражения коронавирусом, 283 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 9 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 51 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 41 693 человек выздоровели, 688 скончались, лечение 8 768 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 308 048 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 9 700.

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Версия на английском языке Task Force: Nine more die of COVID-19 over the past day
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 9 nəfər COVID-19-dan vəfat edib

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