В Азербайджане 663 новых факта заражения COVID-19

9 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 663 новых факта заражения коронавирусом, 283 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 9 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 51 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 41 693 человек выздоровели, 688 скончались, лечение 8 768 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 308 048 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 9 700.