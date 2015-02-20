​В Азербайджане 60-75% бездетных семей разводятся

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ / Сегодня в Баку прошла конференция на тему: "Здоровая семья, здоровое общество, сильное государство". Как сообщает Report, в работе конференции приняли участие руководители учреждений-организаторов конференции, официальные лица государственных структур, представители молодежных организаций.

Выступившая на конференции заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева отметила, что целью проведения нынешней конференции является просвещение молодежи по поводу поправок в закон о необходимости прохождения медицинского освидетельствования до вступления в брак, которое недавно обсуждалось в Милли Меджлисе республике.

Она отметила, что в последнее время семейные проблемы актуализировались и начали првлекать более пристальное внимание: "Если мы обратим внимание, то увидим, что в последнее время в семьях, где нет детей случаи развода участились. Эта цифра достигает 60-75% всех разводов. В то же время нас очень беспокит проблема детей с врожденной талессимией, т.к. около 300 детей в год рождаются с этой болезнью. Учитывая все это, поправки, которые приняты недавно Милли Меджлисом являются очень актуальными и своевременными. Мы хотим, чтобы семьи строились на прочной и здоровой основе".

Заместитель председателя комитета парламента по социальной политике Муса Гулиев отметил, что семейные ценности важны не только для жизни общества, но и в целом человечества. Он также сказал, что кроме молодых людей, просветительскую работу необходимо вести и среди родителей.