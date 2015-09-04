В Азербайджане шесть онкобольных умерли от доброкачественной опухоли

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В 2014 году в Азербайджане шесть онкологических больных умерли от доброкачественной опухоли.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно информации, в прошлом году число умерших по причине новообразований (доброкачественных и злокачественных опухолей) составило 6 982 человека. 6 976 человек умерли от злокачественной, а 6 человек - от доброкачественной опухоли.

Помимо этого, по состоянию на 1 января 2015 года в медицинских учреждениях страны с диагнозом злокачественной опухоли зарегистрировано 37 932 человека.