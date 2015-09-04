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    В Азербайджане шесть онкобольных умерли от доброкачественной опухоли

    В целом, число умерших по причине новообразований составило 6 982 человека

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В 2014 году в Азербайджане шесть онкологических больных умерли от доброкачественной опухоли. 

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном комитете статистики. 

    Согласно информации, в прошлом году число умерших по причине новообразований (доброкачественных и злокачественных опухолей) составило 6 982 человека. 6 976 человек умерли от злокачественной, а 6 человек - от доброкачественной опухоли. 

    Помимо этого, по состоянию на 1 января 2015 года в медицинских учреждениях страны с диагнозом злокачественной опухоли зарегистрировано 37 932 человека. 

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