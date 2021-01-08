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В Азербайджане 532 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане 532 новых случая заражения коронавирусом В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 1 879 человек, зарегистрировано 532 новых факта заражения.
Здоровье
8 января 2021 г. 16:55
В Азербайджане 532 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 1 879 человек, зарегистрировано 532 новых факта заражения.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 24 человека, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 223 417 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 205 406 человек прошли лечение и выздоровели, 2 869 человек скончались, лечение 15 142 больных продолжается.

За прошедший период проведен 2 250 291 тест, а количество сегодняшних тестов составляет 8 383.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 532 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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