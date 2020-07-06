В Азербайджане 513 больных коронавирусом, 8 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 513 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 440 человек излечились и отпущены домой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров.

8 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в целом по стране выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией 20 837 человек, из них 12 182 излечились, 258 умерли, 8 397 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 6 240 тестов, за истекший период - 522 773.