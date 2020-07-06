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В Азербайджане 513 больных коронавирусом, 8 скончались

В Азербайджане 513 больных коронавирусом, 8 скончались В Азербайджане 513 больных коронавирусом, 8 скончались
Здравоохранение
6 июля 2020 г. 17:43
В Азербайджане 513 больных коронавирусом, 8 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 513 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 440 человек излечились и отпущены домой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров.

8 человек с положительными анализами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в целом по стране выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией 20 837 человек, из них 12 182 излечились, 258 умерли, 8 397 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 6 240 тестов, за истекший период - 522 773.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 513 nəfər koronavirusa yoluxub, 8 nəfər vəfat edib

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