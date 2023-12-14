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В Азербайджане 47% населения воспользовались ОМС

В Азербайджане 47% населения воспользовались ОМС В Азербайджане 47% населения воспользовались обязательным медицинским страхованием (ОМС).
Здоровье
14 декабря 2023 г. 11:20
В Азербайджане 47% населения воспользовались ОМС

В Азербайджане 47% населения воспользовались обязательным медицинским страхованием (ОМС).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, выступая с отчетом ведомства.

По его словам, за последний год число медицинских услуг увеличилось на 30%: "На сегодняшний день число услуг на одного пациента увеличилось в 1,5 раза".

По ОМС люди больше всего обращаются за общим медицинским осмотром, затем следуют заболевания эндокринной системы, нарушения обмена веществ и питания, заболевания органов дыхания и системы кровообращения.

"В этом году на регионы пришлось 59% оказанных медицинских услуг. С января по октябрь 2023 года медицинские услуги в рамках ОМС получили 4,5 млн человек. Это означает, что 47% населения страны воспользовались услугами ОМС. Известно, что к концу года число пациентов станет еще больше", - сказал Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhalinin 47 %-i icbari tibbi sığortadan yararlanıb

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