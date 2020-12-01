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В Азербайджане выявлено 4 426 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 4 426 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане сегодня зарегистрированы 4 426 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 995 человек выписаны после выздоровления
Здоровье
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1 декабря 2020 г. 14:41
В Азербайджане выявлено 4 426 новых случаев заражения коронавирусом
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В Азербайджане сегодня зарегистрированы 4 426 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 995 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 41 человек.

До сих пор в стране выявлено 125 602 случая заражения коронавирусной инфекцией, 76 897 пациентов излечились, 1 433 скончались, число активных больных составляет 47 272 человек.

За последние сутки проведено 17 621 тест, за истекший период - 1 746 198.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 4,426 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 4 426 nəfər COVID-19-a yoluxub, 41 nəfər ölüb

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