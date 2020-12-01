В Азербайджане выявлено 4 426 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане сегодня зарегистрированы 4 426 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 995 человек выписаны после выздоровления

В Азербайджане сегодня зарегистрированы 4 426 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 995 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 41 человек.

До сих пор в стране выявлено 125 602 случая заражения коронавирусной инфекцией, 76 897 пациентов излечились, 1 433 скончались, число активных больных составляет 47 272 человек.

За последние сутки проведено 17 621 тест, за истекший период - 1 746 198.