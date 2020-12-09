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В Азербайджане 4 403 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане 4 403 новых случая заражения COVID-19 За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 42 человека
Здоровье
9 декабря 2020 г. 14:46
В Азербайджане 4 403 новых случая заражения COVID-19
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В Азербайджане зарегистрировано 4 403 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 2 919 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 42 человека.

До сих пор в стране выявлено 158 555 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 96 330 пациентов излечились, 1 755 скончались, число активных больных составляет 60 470 человек.

За последние сутки проведено 19 066 тестов, за истекший период - 1 884 578 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 4,403 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 4 403 yoluxma qeydə alınıb

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